В Петербурге ужесточают закон о выгуле собак

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Lawrence; 5-tv.ru

В список опасных попали 12 пород, их нельзя выводить на улицу без намордника.

Жителей Петербурга решили защитить от потенциально агрессивных собак. Депутаты намерены ужесточить наказание за выгул питомца без намордника и поводка. Под особый контроль попадут владельцы опасных пород. Готовы ли хозяева выполнять все требования закона, выяснил Василий Михеев.

Городские парламентарии хотят на федеральном уровне зафиксировать штрафы за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка (в списке сейчас 12 наименований пород). Для этого нужно внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня документ успешно преодолел первое чтение. Обычных граждан предлагают штрафовать на сумму от 1 500 до 3 000 рублей, юрлиц — от 15 до 30 тысяч. Но есть и исключения.

Подмосковное Пушкино, стаффорд налетает на ребенка и сбивает с ног. Хозяйка потом оправдывается, мол еще щенок и он так играет, но маленькая девочка точно запомнит это на всю жизнь.

А это Новосибирск. Два пса той же породы прокусили руку мужчине, а его собаку-корги чуть не разорвали в клочья.

В Казани разыгравшийся бойцовый пес — опять без намордника — искусал прохожего.

И таких историй по всей стране немало. Иногда с агрессивной собакой владельцу приходится расстаться.

Последствия нападения показывает мама пострадавшей девочки, о случившемся она вспоминает с содроганием.

«Она зашла домой — у нее лицо все в крови. Полностью залито. Я, говорит, сначала не испугалась, а потом — почему-то испугалась. И она на меня накинулась», — рассказала Илюся Ислямова, мама А. Ислямовой.

Дворняги в перечне потенциально опасных собак, принятом на федеральном уровне, не значатся. Но, возможно, у нее был прапрадедушка питбуль мастиф, а помесь с такими грозными породами тоже считается непредсказуемой. Впрочем, по мнению кинологов, даже, на первый взгляд, безобидные пудели и болонки без намордника могут представлять угрозу.

«Собака, которая не дрессированная, не воспитанная, которая может принести тот или иной вред, нанести увечья, даже если это случайно произойдет — просто кто-то, прохожий наступит на лапу — собака будет себя защищать», — Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России.

Питбуль Нора живет в питомнике. В списке опасных пород несколько ее ближайших родственников, значит и она фактически тоже. Предыдущие хозяева просто бросили ее на цепи в загородном доме. Теперь животное боится открытых пространств и намордников. Владелец питомника — тоже кинолог — сомневается, что к таким собакам, обиженным людьми, можно будет применить новые правила выгула.

Инициатива призвана защитить интересы не собак и их хозяев, а простых горожан — детей, их родителей, пенсионеров, которые почему-то думают, что вот такой Джеймс в наморднике ничего им не сделает. Во-первых, это не так — у Джеймса еще лапы есть. Ну, а во вторых рачительный хозяин никогда не будет гулять с Джеймсом возле детской площадки, а заботливая мать никогда не поведет своего ребенка рядом с собачьей.

Единственный подход к решению проблемы, который видят кинологи — комплексный. Проходить спецобучение, получать разрешение на покупку таких собак, как в Европе, и как было в Советском союзе, когда овчарку не заведешь, не зарегистрировав ее в ДОСААФ. А дальше — дрессура. И долгий процесс воспитания, который владельцам, как говорят эксперты, не помешает начать с себя.