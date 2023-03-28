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Съемочная группа оказалась в эпицентре напряженного боя между российскими десантниками и украинскими боевиками.

В беспринципности радикалов ВСУ убедилась и наша съемочная группа, попавшая под обстрел в районе города Кременная в ЛНР. Однако наши бойцы готовы дать достойный отпор даже самой ожесточенной атаке. В этом убедился Дмитрий Зименкин.

«Сейчас едем к линии боевого соприкосновения. Сегодня наступление, десантники пойдут в атаку, а батальон Аскольда должен будет прикрывать их с флангов», — рассказывает Дмитрий.

Выгружают часть боекомплекта. Неподалеку боец с позывным «Кот» высматривает в небе жужжащий беспилотник. Это именно он пару недель назад сбил такую птичку из пулемета.

«Ну с детства я стреляю. В 8 лет мне подарили воздушку. В 10 я уже ходил на охоту. В армии не служил, но стреляю метко, глаз наметанный. Я со всего умею работать, с танка бы еще пострелять! Хе-хе», — рассказывает боец 374 ОСБ ВС РФ с позывным «Кот».

В его арсенале владение тяжелыми пулеметами «Утес», «Корд», автоматом, само собой. Огнеметом и гранатометом. Бывший электромонтер, ставший кременским Рэмбо, точнее «Котом». Завсегдатай штурмов и дерзких вылазок к позициям противника. Отчаянный парень. Он нас и будет прикрывать. Пока «Кот» делился со мной своим видеоархивом, начался бой.

«Кот» с поистине мушкетерским презрением к опасности, сев за дерево, продолжает перекидывать видео с телефона. И только доделав дело, вступает в бой.

Пока боец нас прикрывает, бежим к окопу. Спасительная траншея в 15 метрах. Есть. А «Кот», в запале борьбы, игнорируя защитную бойницу, карабкается на бруствер.

«Едва мы вышли из окопа, чтобы сесть на машину, как ВСУ начали работать по нам с гранатомета», — рассказывает корреспондент из самой горячки боя.

Через двадцать минут бой стих. Батальон Аскольда выполнил задачу, а российским штурмовикам и десантникам удалось захватить несколько опорных пунктов ВСУ. Напоследок «Кот» посетовал на то, что украинцы воюют так же отчаянно, как и мы. Росли ведь вместе по сути. Только кто-то подпал под влияние пагубных внедренных с запада идей.