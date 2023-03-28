«Как же я орала»: блогер Балмашева вновь родила от пасынка

Фото: Instagram* / marina_balmasheva

Вместе с приятным событием блогер рассказала — роды были тяжелыми, малыш был обмотан пуповиной.

Блогер Марина Балмашева, бросившая летом 2020 года супруга Алексея Шавырины после 13 лет брака ради его сына Владимира, родила от пасынка сына. Для пары малыш стал вторым. Несколько лет назад она подарила 22-летнему пасынку дочку Ольгу.

«Как же я орала, пока не выпросила эпидуралку», — написала в социальной сети 37-летняя Балмышева.

Сын Балмышевой из-за обвития пуповиной чуть не умер во время родов. Instagram* / marina_balmasheva

А вскоре опубликовала фото роддомовской бирки. Мальчик родился крупным — чуть более четырех килограммов, ростом 55 сантиметров. Во время родов врачам и будущей маме пришлось изрядно понервничать. У малыша было однократное обвитие пуповиной, что чревато серьезными проблемами и даже гибелью ребенка в утробе. Сын блогера родился с синим цветом кожи. Как назовут новорожденного, Балмышева пока не раскрывает. Многочисленные интернет-пользователи поздравили дважды маму с радостным событием и пожелали ей скорейшего восстановления, а сыну — здоровья.

К слову, еще несколько женщине ставили бесплодие из-за лишнего веса. Она пыталась худеть, ложилась под нож хирурга, но забеременеть самостоятельно не могла. Лишь с пасынком она познала материнское счастье. По ее признанию, известие о первой беременности ее шокировало.

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