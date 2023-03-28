Стали известны дата и место прощания с Михаилом Чигаревым

Фото: Кадр из к/ф «Визит дамы», реж. Михаил Козаков, 1989 г.

Брошенный всеми звезда фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» умер на 79 году жизни в нищете и забвении.

Стало известно, когда и где пройдет прощание с Михаилом Чигаревым. Советский и российский актер скончался на 79 году жизни. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, проститься со знаменитостью можно будет в среду, 28 марта, в Переславле-Залесском. Где именно похоронят актера, пока не уточняется.

К слову, Чигарев прославился участием в таких фильмах, как «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Лето рядового Дедова». Однако последние годы жизни талантливого актера были трагическими. Много лет назад он потерял любимую дочку Наталью. Потеря наследницы сломала его. Он изменился до неузнаваемости. Жил в развалившемся домишке в подмосковном селе Никитская Слобода. Перед смертью журналисты застали Чигарева грязно одетым, опухшим и с черными пальцами — их он обморозил, когда уснул в сугробе пьяным. К спиртному он пристрастился именно после смерти любимой дочери.

Неравнодушные соседи пытались помочь актеру. Приносили продукты и лекарства. Такой добротой не могла похвастаться ни супруга Нина, ни остальные трое детей. Несмотря на помощь соседей, Чигарев не сумел победить вредную привычку, и вернуться к нормальной жизни не смог.

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