СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию теракта на «Северных потоках»

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию теракта на «Северных потоках»

Совет Безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о международном расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Оказалось, что помимо КНР, соавторами выступили Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа и Венесуэла.

«За» голосовали Россия, Китай и Бразилия, воздержались Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.

Резолюцию поддержали три страны, «против» не проголосовал никто, 12 воздержались. Документ считается одобренным, если за него проголосовали минимум девять членов СБ.

Напомним, что для принятия резолюции необходимо набрать девять из 15 голосов, при этом ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.

В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на «Северные потоки» стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МИД России допустили запрос о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков».