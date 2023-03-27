«Буду рядом с ним»: Волочкова объяснила теплые отношения с женатым Джигурдой

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Эпатажную пару то и дело подозревают в романтической связи. Поставить точку в этих пересудах решила балерина. Но сделала это очень неоднозначно.

Балерину Анастасию Волочкову то и дело замечают в компании актера Никиты Джигурды. Причем дуэт привлекает к себе внимание слишком теплыми отношениями: крепкими объятиями, нежными поцелуями. В адрес пары то и дело летели просьбы признаться в отношениях. Устав от нападок, высказаться на личную тему решила Волочкова. В беседе с ФАН в день рождения Джигурды она объяснила, что на самом деле происходит между ней и женатым актером.

Она напомнила, что с Джигурдой знакома уже 20 лет, живут они недалеко друг от друга и их связывает некий «творческий экстаз».

«Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут. Это мой друг. Это человек, которого я не то, что не боюсь звать в свои проекты, а я горда, что он участвует в моих спектаклях. Конечно, мы будем вместе. Так что сегодня, где бы ни был Никита, я буду рядом с ним», — заявила Волочкова.

К слову, пока Джигурда уделяет внимание Волочковой, обнимает ее, держит ее ногу в вертикальном шпагате, супруга актера Марина Анисина, как пишет 7Дней.ru, вовсе не обращает внимание на такое поведение мужа. У нее сейчас другие заботы. Недавно она переехала из Франции в Турцию. Мера была связана с тем, чтобы дети могли заниматься у лучших специалистов в большом теннисе. По словам Анисиной, Джигурда помогает ей с детьми, все остальные аспекты их отношений она комментировать отказывается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, благодаря чему Анастасия Волочкова поддерживает свою фигуру на пятом десятке.