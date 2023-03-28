На Украине заявили о возможном усилении мобилизации в стране

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

В Верховной раде собрались открывать «второй фронт» — с Белоруссией — из-за решения России о размещении тактического ядерного оружия.

Если Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, Украина может усилить мобилизацию и подтянуть к границе с Республикой не менее восьми дополнительных армейских бригад. Об этом заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

В интервью британскому телеканалу Sky News он назвал планы Москвы и Минска «реальным вызовом», для ответа на который Киеву придется «призвать еще больше людей в армию».

Также Арахамия отметил, что протяженность «второго фронта» — с Белоруссией — составит более одной тысячи километров.

О планах размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что Россия поступает так же, как США, когда размещают свое ядерное оружие на территориях стран-союзниц.

После заявления Путина Киев призвал в срочном порядке созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, заявив о необходимости «противодействия ядерному шантажу Кремля».

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями в том случае, если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае сочли размещение российского ядерного оружия в Белоруссии сигналом Путина для США не вмешиваться в украинский конфликт.