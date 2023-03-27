Арестович предрек ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления

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Бывший спикер офиса украинского президента назвал ключевой элемент «освобождения» украинской территории.

Украинские войска понесут огромные потери при контрнаступлении без западных дальнобойных орудий. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире литовского телеканала LRT Televizija.

По мнению Арестовича, поставка дальнобойных средств поражения — это ключевой элемент «освобождения» украинской территории.

«Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать наземными войсками. В противном случае будем нести серьезные потери», — сказал он.

Кроме того, по словам Арестовича, украинская армия нуждается в количественном увеличении уже поставляемого вооружения и передаче ракет большой дальности.

Газета The Wall Street Journal ранее вышла с публикацией о том, что украинские войска, несмотря на обучение натовских инструкторов и поставки западной техники, не смогут провести наступление в «стиле НАТО».

Речь в статье идет об отсутствии у Киева истребителей, боевых вертолетов и крылатых ракет для массированного воздушного удара, а также нужного количества танков для поддержки пехотной атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о двух сценариях контрнаступления украинских войск, озвученных Пентагоном.