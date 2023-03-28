Военные Украины указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

Каким способом добились полного окружения Артемовска и полукольца вокруг Авдеевки?

Подразделения армии РФ почти полностью окружили Артемовск. Об этом сообщил экс-командир роты украинского батальона «Айдар» Евгений Дикий изданию «Страна.ua».

По его словам, в районе Авдеевкий наши бойцы также значительно продвинулись.

«Если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка — пока наполовину», — заявил Дикий.

Также он добавил, что российская армия сейчас пытается повторить у Авдеевки — окружение и перерезку дорог. Именно это в свое время сработало с Артемовском.

До этого стало известно о том, что укрепление бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске находится под землей, на глубине около 100 метров, и представляет собой целый подземный город.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выглядит укрепление «вагнеровцев» в Артемовске.