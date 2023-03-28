Клиент скорее мертв: почему гигантский кредит МВФ станет последним для Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ting Shen; из личного арзива Максима Чиркова; 5-tv.ru

Киевский режим становится непосильной ношей для западных партнеров, которые сами оказались на пороге глубокого экономического кризиса.

Транш в размере 15,6 миллиарда долларов, который Киеву удалось выжать из Международного валютного фонда (МВФ), станет последним для Украины. Уже в этом году ее накачка западными деньгами прекратится, и страну ждет банкротство. Таким прогнозом с 5-tv.ru поделился доцент кафедры политэкономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

«Я думаю, уже в 2023 году мы увидим, что вот эти пресловутые транши и любая другая помощь Украине начнет заканчиваться по совершенно естественным причинам: Европейскому союзу нужно будет спасать свое население и страны от политических неурядиц и падения уровня жизни», — пояснил он.

Чирков обратил внимание на то, что ситуация в финансовой сфере западных стран стремительно ухудшается, их экономика теряет конкурентоспособность. Уже сейчас очевидно, что Запад очень скоро потеряет возможность помогать третьим странам, в том числе Незалежной.

«Если говорить по поводу Украины, то эта страна — банкрот. Там государственный долг еще недавно превышал 100 миллиардов долларов, а сейчас, по-моему, превышает 115 миллиардов. То есть без подпитки извне она просто существовать не может. Поэтому ее банкротство наступит, когда западная помощь прекратится», — отметил Чирков.

Он добавил, что после того как западные страны не смогут больше поддерживать правительство Владимира Зеленского, ситуация на Украине выйдет из-под контроля: страну ждет падение гривны, дефолт и смена действующего режима со «стопроцентной вероятностью».

При этом, подчеркнул эксперт, в МВФ и Евросоюзе вполне отдают себе отчет в катастрофическом положении Украины и прекрасно понимают, что она никогда не вернет предоставленные ей огромные деньги. Поэтому очевидно, что выделение Киеву траншей и кредитов политически мотивировано, отметил Чирков.

«Они уже, по-моему, выдают эти транши просто для того, чтобы политически контролировать правительство Зеленского. Безусловно, тут проявляется заинтересованность в лояльности к Европе нынешнего руководства Украины», — пояснил экономист.

Чирков напомнил, что МВФ всегда использовался как инструмент для манипуляций общественным мнением и политиками. Это неоднократно можно было наблюдать на постсоветском пространстве, когда в бывших советских республиках приходило к власти прозападное руководство, и со стороны МВФ и других международных организаций тут же начиналось кредитование.

«Для населения это выглядело, как ощутимый экономический рост, но шел он за счет того, что будущие правительства и поколения были вынуждены гасить эти долги. Таким нехитрым способом осуществлялось влияние на политические режимы. Сейчас то же самое пытаются сделать на Украине. Но проблема в том, что сейчас эти инструменты работают все слабее и слабее», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на каких условиях МВФ одобрил выделение Украине, на территории которой идут боевые действия, кредита в сумме почти 16 миллиардов долларов.