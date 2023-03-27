Гвинет Пэлтроу сбила 76-летнего врача во время катания на лыжах и бросила одного

Фото, видео: www.globallookpress.com / YOLANDA RUIZ; 5-tv.ru

Пенсионер требует, чтобы голливудская звезда выплатила ему 300 тысяч долларов из-за черепно-мозговой травмы и перелома ребер. Та сетует, что потеряла из-за мужчины полдня катания на лыжах.

Мировые масс-медиа обсуждают судебный процесс над Гвинет Пэлтроу. Иск актрисе предъявил окулист на пенсии.

Он обвинил Пэлтроу в том, что та сбила его, катаясь на лыжах на одном из фешенебельных курортов. По словам пенсионера, голливудская звезда врезалась в него на большой скорости, а после скрылась, оставив несчастного лежать одного на снегу.

В результате инцидента 76-летний офтальмолог получил черепно-мозговую травму и сломал четыре ребра. Когда же о понесенном ущербе спросили Гвинет Пэлтроу, та ответила в несколько издевательской манере.

«Ну… Мы потеряли полдня катания на лыжах», — заявила актриса.

Эти слова немедленно стали интернет-мемом. Ну, а сама тяжба длится уже четыре года. За это время интерес публики к процессу неоднократно гас и загорался снова.

Сначала окулист требовал от Пэлтроу три миллиона, теперь эта сумма уменьшилась до 300 тысяч долларов. Голливудская знаменитость держится как кремень. Однажды она даже умудрилась обвинить пострадавшего в сексуальных домогательствах.