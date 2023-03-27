Не может забыть: принц Гарри вернулся в Лондон впервые после похорон бабушки
Принц Гарри не встретится с отцом Карлом III и братом Уильямом в Лондоне
Фото: Reuters / ANNA GORDON
Герцога Сассекского ожидает не самое приятное времяпровождение в Лондоне.
Принц Гарри, покинувший свою родную Великобританию из-за скандалов, все-таки вернулся. Об этом сообщает Evening Standard.
Согласно информации, он прибыл в Лондон впервые после похорон бабушки Елизаветы II.
«Он не встретится с королем или принцем Уэльским», — говорится в сообщении.
Оказалось, что герцог Сассекский приехал всего лишь для того, чтобы принять участие в суде против британского издательства Associated Newspapers.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на данное издание из-за вмешательства в личную жизнь. Британская газета отвергает обвинения. На предварительном слушании будут рассмотрены юридические аргументы, и судья решит, будет ли это продолжаться дальше. Кстати, помимо принца Гарри, пострадали от сплетен Associated Newspapers певец Элтон Джон, актриса Элизабет Херли и еще несколько заявителей.
К слову, дело, и правда серьезное, так как газета занималась наймом частных детективов, который ставили жучки в автомобилях и домах селебрити. Суд, как пишут местные СМИ, будет очень долгим и сложным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как принц Гарри нашел новый способ заработать на тайнах семьи.