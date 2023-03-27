Рассекреченная стратегия: могут ли США ударить по РФ так, как планировали в 60-х?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

В годы холодной войны американцы разработали стратегию уничтожения своего главного геополитического противника — СССР. Насколько опасны эти планы для современной России?

Нанести России ядерный удар по планам 1960 годов у США не получится — способы доставки ядерных боеприпасов и сама стратегия нанесения ядерных ударов с тех пор существенно изменились. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Издание Daily Mail опубликовало рассекреченные национальным управлением архивов и документации США кадры 1960 года, на которых показано, как стратегические бомбардировщики B-52 будут наносить ядерные удары в случае «нападения» СССР на США.

«Если говорить о 1960 годе, то тогда применялись атомные бомбы с задержкой, которые сбрасывали с парашютом. Если говорить о более позднем периоде, то там уже появились ракеты с ядерными боевыми частями небольшой дальности. Сейчас полностью все изменено, потому что используются бомбардировщики, которые несут крылатые ракеты», — пояснил эксперт.

Он добавил, что межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками в те времена также имели значительно худшие характеристики и меньшую дальность. Примерно такая же ситуация и с атомными подводными лодками.

«Сейчас можно практически с пирса стрелять по территории противника. То есть мы можем с Камчатки, с Дальнего Востока обстреливать территорию США, не выходя в море. В тот период лодки должны были подходить достаточно близко к берегам», — отметил Кнутов.

При этом сам принцип построения воздушно-космической операции, в рамках которой США планировали ядерные удары по территории СССР, изменился не сильно, подчеркнул эксперт.

Подобные планы, указал Кнутов, в США разрабатывали, начиная с конца 1940 годов. В частности, в 1947 году там был принят план «Дропшот», согласно которому 1 января 1957 года должен был наступить «день Д» — нападение на СССР, в ходе которого почти по 200 городам Союза планировалось нанести удары, в том числе ядерные.

«Потом был принят следующий план. У них все время существуют какие-то планы, в соответствии с которыми наша территория должна уничтожаться с помощью ядерных боеприпасов. Все это называется „воздушно-космическая операция“, названия которой меняются раз в несколько лет. Они сначала засекречены, но проходит какое-то время, и эти операции рассекречиваются в соответствии с американским законодательством. Это говорит о том, что суть замыслов Вашингтона практически не меняется», — пояснил Кнутов.

По его мнению, нынешняя публикация правительством США ядерной стратегии 1960 года связана с тем, что Россия объявила о создании хранилища ядерных боеприпасов на территории Белоруссии. США таким образом хотят напомнить, что давно держат Россию на мушке ядерного оружия и отреагируют на ее действия.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя публикацию рассекреченных американских материалов, заявил, что Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить любого противника, включая США.

Свое заявление глава Совбеза адресовал американским политикам, которые находятся в «плену собственной пропаганды» и уверены в способности США нанести России превентивный удар, на который она уже не сможет ответить. Такое самомнение Патрушев назвал проявлением опасной и недальновидной глупости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США опубликовали рассекреченное видео 1960 года с учениями экипажей бомбардировщиков B-52, которые в годы холодной войны постоянно несли на борту ядерные ракеты.