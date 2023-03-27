Покусанное и расчлененное тело женщины без рук нашли на севере Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Останки обнаружили на Ленинградском шоссе. На вид женщине 60-70 лет.
В Москве пенсионерка нашла на Ленинградском шоссе расчлененный труп женщины. Как стало известно 5-tv.ru, на пустыре около дома лежали голова, туловище и ноги неизвестной женщины, предположительно 60-70 лет.
Прибывшие полицейские установили, что труп пролежал на пустыре примерно неделю. На теле есть повреждения. По предварительным данным, их нанесли животные. Предварительная причина смерти — обморожение.
Кроме того, у погибшей отсутствовали обе руки по локоть. Обнаружить недостающие конечности правоохранителям не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчлененное тело неизвестного нашли в канализации в Новосибирске.