«Просто хочется плакать»: Любовь Успенская впервые рассказала о своей «секретной» песне

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Знаменитость призналась — выбор она всегда делает своим сердцем. На этот раз незнакомая девушка затронула струны ее души.

Певица Любовь Успенская рассказала, что ее репертуар пополнила песня чужого автора. По ее словам, новый хит в ее коллекции оказался благодаря международному музыкальному конкурсу «АвторА!». Об этом звезда российского шоу-бизнеса сообщила ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Артистка отметила, что перед ней стоял выбор из пяти песен разных авторов. Условия были таковы — понравившуюся композицию нужно было отметить нажатием кнопки. Четыре работы не вызвали отклик со стороны Успенской, однако для последней хватило и полминуты.

«Я сразу нажала. Со мной сидели звезды и они тоже нажали кнопку, потому что моментально, с первой ноты, понятно, что это хит. Я сказала, что я ее спою по-успенски», — заявила знаменитость.

По словам Успенской, при выборе песен она всегда опирается на ощущения: если по телу не пошли мурашки — значит, песня ее тронула. Каждое творение из ее коллекции напоминает ей о личном.

«Все мои песни они прожиты, то есть переживания все-таки личностные. Песня и эти стихи тоже мне очень пришлись, потому что в этих стихах есть столько истории моей жизни, поэтому я ее очень чувствую. Там были просто вот эти три слова: „Дорогами, дорогами, дорогами“. И все. И больше ничего не надо. А остальное и так понятно. Эти дороги так цепляют, понимаете, что просто хочется плакать», — объяснила исполнительница.

Артистка считает, что музыкальные конкурсы напоминают лотерейный билет — песня либо выстреливает и становится хитом, либо остается незамеченной, и это невозможно предугадать заранее. Вот и Успенской удалось вытянуть свой счастливый билет на исполнение нового хита.

«Я углубилась в свою личную жизнь, какими дорогами я прошла, что я пережила, и сколько трудностей было, и сколько тернистых путей, что мне было это все не передать», — поделилась эмоциями певица.

Артистка в заключение выразила благодарность проекту и автору. По ее словам, поклонники скоро не только смогут услышать новую песню на концертах или по телевизору, но и будут заказывать ее в караоке.

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