«Отжигать до победного»: психиатр оценил возможный алкоголизм Ольги Бузовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ВКонтакте / id561612610; 5-tv.ru

Со слов персонала и гримеров артистки, она любит выпить перед выступлением. Проблема ли это?

Певица Ольга Бузова снова отличилась на своем недавнем концерте. Фанаты уличили звезду в употреблении алкоголя и очень расстроились, когда на сцене она начала терять равновесие и микрофон. О том, правда ли знаменитость пьет и что за этим стоит, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал психиатр Василий Шуров.

В первую очередь, заметил эксперт, нужно осознавать, что любое заключение может дать только экспертиза.

«Мы можем только подозревать и говорить как англичане — highly likely (вполне вероятно. — англ.). Есть определенное нарушение координации, есть определенная репутация, в том числе заявления и от обслуживающего персонала, от гримеров: человек позволяет выпивать себе крепкий алкоголь, а наиболее часто фигурирует слово — коньяк», — говорит Шуров.

Он также добавил, что Бузова, вполне вероятно, могла пить за кулисами либо прямо из бутылки на сцене. Но есть и подозрение, что это могла быть просто усталость или стресс. Такое состояние, как правило, очень схоже с алкогольным опьянением.

Тем не менее, эксперт считает, что это является серьезной проблемой, но «не пойман — не вор». Шуров напомнил, что артистка всегда очень болезненно реагирует на темы алкогольной зависимости, что тоже говорит о ее причастности к данной проблеме.

«Проблема есть, но не ловили! <…> Если ты преступление не совершил, и тебя насильственно на учет не поставили, ты можешь отжигать до победного», — заключил психиатр.

Ольгу Бузову уже неоднократно уличали в пристрастии к спиртному. По этому поводу над поющей ведущей подшучивали шеф-повар Константин Ивлев и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а в эфире федерального телеканала показали пародию на пьяную Бузову в Куршевеле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уронившую микрофон Ольгу Бузову снова заподозрили в пьянстве.