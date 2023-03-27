«Компания соратников»: сенатор Вайнберг рассказал про крепкую дружбу с Машковым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Политик признался, что со знаменитым актером они сформировали компанию, в которую входят еще несколько выдающихся личностей.

Российский сенатор Александр Вайнберг поделился впечатлениями о дружбе с актером Владимиром Машковым. Государственный деятель рассказала о теплых приятельских отношениях между ними за кулисами международного музыкального конкурса «Автора!» специально 5-tv.ru в беседе с ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

«Вот только что положил трубку, с Володей только что разговаривали!» — радостно вскрикнул политик на вопрос о Машкове.

Вайнберг вспомнил об их с артистом совместной поездке на Донбасс, где они встречались с комбатами и сидели за столом за рюмкой чая.

«Я знаю как Володя искренне в этой теме пропитан, и мне было очень приятно, у нас был совместный концерт. Я запевал, потом выходил Володя, разговаривал с аудиторией, отвечал на самые разные вопросы», — сообщил сенатор.

Он отметил, что Владимир Машков олицетворяет собой настоящего патриота, однако в их компании единомышленников есть и другие значимые люди.

«Вы видите, у нас постоянно Матвиенко, Расторгуев, ваш покорный слуга, Денис Пушилин, Машков — это вот у нас уже такая сложившаяся компания друзей-соратников. Мы друг друга понимаем. Надеюсь, в этом коллективе мы еще что-нибудь хорошее исполним», — заключил Александр Вайнберг.

Сенатор и бывший участник группы «Любэ» отметил, что прибыл на конкурс в качестве участника. Политическая деятельность не запрещает ему заниматься творчеством, поэтому он рад показать зрителям свою искреннюю песню, написанную для ветеранов ко Дню Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, Владимир Машков получил премию Минобороны в области культуры и искусства.