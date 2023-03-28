Тайная связь: когда любовь к кумиру может быть признаком психического расстройства

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Если у девочки 14 лет висит в своей комнате портрет кумира — это нормально. Но если «девочке» уже за 30, то стоит задуматься.

Знаменитости очень часто становятся жертвами своих же фанатов. Некоторые поклонники любят выдумывать в своей голове, что они знают абсолютно все о звезде. Есть и те, кто берет их фамилии, создает несуществующие странички в социальных сетях, куда выкладывает отфотошопленные снимки себя и своего кумира. Бывают случаи и страшнее, когда фанат превращается в настоящего сталкера и ходит за знаменитостью попятам. Насколько адекватно такое поведение и о каких отклонениях это может говорить, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сексолог Евгений Кульгавчук.

По его словам, в сексологии есть такое понятие, как психосексуальное развитие.

«В норме каждый этап словно перетекает в другой и результатом является адекватное поведение, связанное в первую очередь с реализацией репродуктивного потенциала, то есть инстинкта размножения. В нарушениях психосексуального развития различают как преждевременное психосексуальное развитие, так и его задержку», — рассказывает эксперт.

Например, при задержке психосексуального развития человек остается на платонической стадии, он словно застревает в ней. Платоническая фаза проявляется обожанием, воспеванием, томлениями и переживаниями по отношению к субъекту, часто известному, возвышенному и недосягаемому. Эмоциональная незрелость мешает двигаться по направлению к сверстникам, реальным людям.

«Кроме этого, у человека часто бывает выраженный страх быть отвергнутым. Основывается, как правило, на низкой самооценке либо сопутствующими психотравмами, связанными с общением с противоположным полом. На этом фоне некоторые вместо того, чтобы обратиться за помощью врача-сексолога, психотерапевта, психиатра идут в самообман. Как ребенок из детдома с невыносимой мыслью, что его бросили и мама, и папа, придумывает в рамках гиперкомпенсации историю, в которой его родителем является кто-то известный и влиятельный», — говорит Кульгавчук.

Сексолог уверяет, что у таких людей может быть хорошее воображение и со временем они даже сами постепенно начинают верить в эти вымышленные отношения.

Граница между нормой и патологией порой тонка. Например, у больных шизофренией тоже могут быть бредовые идеи, в которых участвует какой-нибудь известный человек. Больной может убеждать окружающих, что об этой тайной связи знает только он или она и объект вожделения. Более того, некоторые из окружения этого человека могут со временем начинать индуцироваться и даже допускать такую мысль.

«Когда я работал в закрытых отделениях психоневрологического диспансера, у нас практически в каждой палате были такие тайные любовники или любовницы многих известных людей. Поэтому, если вы замечаете в близких подобные увлечения, не стоит относиться к ним легкомысленно», — продолжает эксперт.

Однако Кульгавчук предупредил, что, если у девочки 14 лет висит в комнате портрет кумира актера или из музыкальной группы — она интересуется его творчеством, ходит на концерты — это в пределах нормы. Но если «девочке» уже 24 или 34, она так и не сняла плакат и всем рассказывает о тайном браке — это, конечно, повод насторожиться.

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