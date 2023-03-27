Путин наградил мальчика-героя Федора из Брянской области медалью «За отвагу»

Фото: Горовых Владимир / ТАСС

Десятилетний подросток спас двух девочек во время атаки украинских боевиков.

Президент РФ Владимир Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу». Подписанный указ гласит, что подросток получил награду за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Федя стал настоящим героем, когда спас двух первоклассниц во время обстрела украинскими террористами. Боевики напали на приграничные села Брянской области 2 марта. Водитель, который управлял машиной с детьми, погиб на месте. Федор самостоятельно помог двум девочкам выбраться из автомобиля и спрятался с ними в лесу.

До этого мальчик-герой Федор получил медаль «За доблесть и отвагу». Десятилетний подросток провел несколько дней в больнице после операции по извлечению пули. За здоровье мальчика переживала вся Россия.

Кроме того, семье Феди по поручению губернатора Брянской области Александра Богомаза подарили новый дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители села Любечане под Брянском вспоминают нападение украинских боевиков.