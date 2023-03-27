Патрушев заявил об уникальном оружии РФ, способном уничтожить любого противника

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Секретарь Совбеза ответил американским политикам, мечтающим о победе над Россией.

Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить любого противника. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал он.

Заявление Патрушева было адресовано американским политикам, которые, по его словам, находятся в «плену собственной пропаганды» и уверены в способности США нанести России превентивный удар, на который она уже не сможет ответить.

«Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Недавно стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США был замечен в 200 километрах от Петербурга, возле острова Гогланд. Совершив маневр, самолет развернулся и направился в сторону Прибалтики.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что американский самолет не нарушил территориально-воздушное пространство РФ, поэтому необходимости в принятии экстренных мер не было. При этом предполагается, что целью В-52 была отработка условного ядерного удара по Северной столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальное управление архивов и документации США рассекретило кадры 1960 года, показывающие, как стратегические бомбардировщики B-52 будут наносить ядерные удары в случае «нападения» СССР на США.