ВСУ научились управлять танками Challenger 2 для возможного контрнаступления

Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru

Боевики уже вернулись в Киев. Повлияют ли поставка техники и обучение ВСУ на ход СВО для России? Что по этому поводу думают эксперты?

Украинские боевики проходят интенсивную подготовку в Великобритании. Так, вторая группа артиллеристов завершила обучение на системах AS90. Кроме того, уже вернулись в Киев первые военные экипажи, которые учились управлять танками Challenger 2.

Как сообщает британское Минобороны, танкисты, предположительно, будут участвовать в украинском контрнаступлении, которое должно начаться в ближайшие недели.

Великобритания — первая из западных стран, которая передала Киеву 14 танков. Однако, по мнению экспертов, такое количество боевых машин не окажет заметного влияния на ход боевых действий. Кроме того, слишком тяжелые Сhallenger 2 мало подходят для движения по раскисшим полям, украинским мостам и для городских боев.