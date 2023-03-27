Украинским фехтовальщицам сорвали скандальную акцию против России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko; 5-tv.ru

Спортсменки планировали развернуть антироссийский постер, однако свое мнение им пришлось оставить при себе.

Украинским фехтовальщицам не дали шанса развернуть антироссийский плакат. Девушки планировали снять видео, однако двое охранников забрали постер и сорвали провокационную акцию.

Все произошло на этапе Кубка мира по шпагам среди женщин. Некоторым участникам не понравилось, что россиянок допустили к соревнованиям. Но свое мнение им пришлось оставить при себе.