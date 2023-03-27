«Прививка для следующих поколений»: Денис Пушилин о новых реалиях и воспитании сильного духа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ ; 5-tv.ru

Сейчас Донбасс привносит очень многое в плеяду военных песен.

Когда в 2014 году жители России встали перед определенным выбором, то многие военные песни дали всем правильный ориентир. Об этом ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во время пресс-конференции международного конкурса авторов русской песни «АвторА!».

По его словам, военные композиции вдохновляли россиян и не позволяли даже думать о каком-то другом развитии событий, нежели занять жесткую позицию правды и справедливости.

«Сейчас Донбасс привносит в эту плеяду военных песен, конечно же, очень многое в современных реалиях. Это будет более наверное проникновенно и даст определенную прививку следующим поколениям, ровно, как и предыдущие поколения это сделали для нас. Поэтому здесь все очевидно», — заявил Пушилин.

Он также добавил, что новое современное слово зарождается именно сейчас.

Международный конкурс авторов русской песни «Автора!» — уникальный проект, который дает возможность молодым композиторам и поэтам показать свой талант миру, обрести славу и перенести мечты в реальные песни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Игорь Матвиенко открыл первый в России конкурс для авторов песен.