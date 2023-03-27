Баррикады и горящие покрышки: демонстранты проникли в парламент Израиля в Иерусалиме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

Уже известно о приостановке судебной реформы. Что сейчас происходит на месте?

Баррикады, горящие покрышки и сотни тысяч протестующих. Население Израиля так высказывается против судебной реформы, проводимой Биньямином Нетаньяху. В правительстве назревает раскол, некоторые министры уже говорят, что премьер готов остановить процесс, но официального заявления до сих пор не было — его ждут с минуты на минуту.

Пресса пишет о страхе премьера перед массовой отставкой ключевых министров. И теперь страна на пороге политического безвременья. Толпа крушит израильские города.

Ночь масштабных протестов, похожих на которые в истории Израиля еще не было. В Иерусалиме разъяренная толпа окружила резиденцию премьера плотным кольцом и скандировала: «Позор!» Сдержать протестующих у полиции не вышло. В ответ лишь редкие задержания и залпы из водометов. В основном поверх голов, чтобы охладить пыл. Но по некоторым били прицельно.

Полыхала не только столица, но и весь Израиль. На улицы вышли не менее 600 тысяч человек. Нетаньяху затеял реформу, чтобы лишить Верховный суд автономии и права отменять уже принятые законы. А потом уволил министра обороны за публичную критику реформы.

«Возросло беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования. И я вижу, что источник нашей силы ослабевает. Теперь я заявляю громко и публично, ради безопасности Израиля, ради наших сыновей и дочерей законодательный процесс должен быть остановлен», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Израильская пресса тут же написала, что Нетаньяху испугался военного переворота, поэтому отправил министра в отставку. Но раскол элит это не остановило. Против реформы выступил президент страны, бывший премьер Нафтали Беннет назвал ситуацию полной потерей контроля. О своей добровольной отставке объявил генконсул Израиля в Нью-Йорке.

«Учитывая сегодняшние события, настало время для меня присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы он оставался маяком демократии и свободы в мире», — высказался генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир.

Но сами израильтяне в это, похоже, уже не верят. Только не под началом Беньямина Нетаньяху. В прошлом — череда коррупционных скандалов, даже вынужденный перерыв на посту премьера, чтобы вновь прийти во власть и подмять ее под себя. На этот раз Биби, как его здесь называют, исчерпал кредит доверия.

«Я подумал, что никогда не смогу смотреть себе в лицо, если ничего не сделаю. В то время как в Израиле происходит такое. Думаю, это критичный момент в истории моей страны. Сейчас конфликт слишком серьезный», — поделился своим мнением местный житель Алон Кранголдс.

Конфликт, который не смог проигнорировать даже ближайший союзник Израиля, — США. По сообщениям СМИ, Белый дом устами своего посла в Иерусалиме велел Нетаньяху затормозить реформу. Сам Джо Байден, правда, от вопроса про Израиль просто ушел.

У Нетаньяху такой опции нет — отвечать придется, пока мятеж не перерос в революцию. После отмены реформы ситуация лучше не становится. Аэропорт Бен-Гуриона закрыт на вылет из-за забастовки. К ней присоединятся ведущие университеты и сотни врачей по всему Израилю.