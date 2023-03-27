Захарова: Запад не способен заботиться об украинских детях после убийства своих

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Западные «коллективные головы» пытаются совместить несовместимое: здоровье украинского поколения и использование радиоактивных снарядов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что на Западе способны переживать за детей Украины после того, как убивали своих. В своем Telegram-канале она опубликовала шокирующее расследование об убийствах несовершеннолетних смертоносными боеприпасами.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в ее представлении не укладываются две «идеогемы» коллективного Запада. По ее словам, невозможно совместить заботу об украинских детях и желание отравить регион обедненным ураном.

«Вряд ли они в принципе способны заботиться о чужих детях, учитывая, что не испытывают эмпатии даже к своим», — уточнила Захарова.

Дипломат также поделилась шокирующим расследованием североирландского подразделения BBC. По данным журналистов, английская полиция и вооруженные силы во время конфликта в Северной Ирландии использовали против детей смертоносные боеприпасы — пули из резины и пластика.

«Известно о гибели как минимум восьми несовершеннолетних, некоторым из которых было около десяти лет. <…> Английские военные и полиция в рамках „усмиряющих операций“ против ирландских католиков в Северной Ирландии стреляли в детей из оружия, которое убивает», — прокомментировала она.

Мария Захарова отметила, что власти осознанно применяли смертельное оружие. Вышестоящие организации знали о последствиях его применения, однако нижестоящие подразделения в курс дела не поставили.

«Так было легче утопить в крови протесты тех, кто хотел молиться в другой церкви и говорить на другом языке. В том числе — в крови детей-католиков», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Великобритания изъявила свою готовность поставить киевскому режиму бронебойные снаряды с обеденным ураном. В результате их применения остается радиоактивная пыльца, которая не поддается деактивизации, и отравляет почву.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова обратила внимание на проблему сексуальной эксплуатации украинских детей в Европе.