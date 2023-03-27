Военные РФ засекли на льду реки следы пехоты ВСУ на северском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenkoukrinform; 5-tv.ru

На данном направлении идут интенсивные бои. Как российские военнослужащие справляются с противником?

Интенсивные бои идут сейчас и в районе реки Северский Донец. Воздушную разведку и корректировку огня артиллерии ведут операторы беспилотников. Именно камеры на дронах позволили засечь на льду реки следы пехоты противника, а потом и замаскированные траншеи на берегу.

Также на северском направлении российские военные уничтожили самоходную установку «Краб» польского производства. Она проиграла артиллерийскую дуэль системе залпового огня «Град».