«Трагедия в жизни»: Рустам Солнцев заявил об ужасающей зависимости Ольги Бузовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Однажды знаменитость потребовала у организаторов концерта целую бутылку крепкого алкоголя, который успешно употребила перед выходом на сцену.

Поющая телеведущая Ольга Бузова в последнее время неприятно удивляет фанатов. На одном из концертов звезда выронила микрофон и как-то странно танцевала, будто каждое движение давалось ей с переменным успехом. Поклонники сразу заподозрили, что певица слегка подшофе.

Неужели исполнительница пристрастилась к спиртному? На этот вопрос ответил бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев. По его мнению, артистка давно страдает от алкогольной зависимости.

«Она давно бухает, как-то перекидывает свои интересы с бухача на запрещенные препараты и в любом случае позволяет себе многое. Выходить, конечно, в таком состоянии перед публикой — это неуважение к публике, хамство. Я бы за это наказывал», — заявил он в беседе с 5-tv.ru.

Солнцев предложил свой вариант расправы на тех знаменитостей, которые любят принять на грудь перед публичными выступлениями. Например, на афишах писать прямо — концерт будет с пьяным или неадекватным артистом. Аргументом для посещения станет эксклюзивный контент, ведь «бухую Бузову» видел далеко не каждый.

При этом стоимость билетов на мероприятие должна снижаться после его начала. Сначала пропуск можно продавать за две тысячи рублей, перед началом концерта — за одну, а после того, как звезда начнет петь — то отдать места за 500 рублей. Когда вокалистка исполнит три песни, пускать на шоу нужно бесплатно.

Солнцев еще раз подчеркнул, что подобное поведение со стороны певицы — слишком неуважительное для фанатов. В том числе он обвинил сам менеджмент в том, что артисты имеют возможность употреблять горячительные напитки во время работы. Он уверен, что в жизни Бузовой должна быть захватывающая драма, которая оправдывает ее неподобающее поведение на сцене.

«Конечно, какая-то трагедия в жизни. Какая-то бесконечная, непрекращающаяся трагедия в жизни, которая женщину толкает на то, чтобы она перед концертом выжрала», — объяснил Рустам.

В том числе Солнцев рассказал ошеломляющий случай, который ему передали организаторы концертов. Однажды поющая телеведущая попросила у них целую бутылку крепкого алкоголя и выпила ее всю перед выступлением.

«Организаторы мне рассказывали, <…> что Оля потребовала в гримерку бутылку и сама ее всосала перед концертом. Сама. Тут нужен не то чтобы психолог, тут наркологом не отмахаться», — заключил Солнцев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с выступления Ольги Бузовой, на котором поклонники посчитали ее нетрезвой.