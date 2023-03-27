Спорная судебная реформа в Израиле будет приостановлена

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Нововведение вызвало в стране массовые протесты, продолжающиеся уже третий месяц.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается приостановить судебную реформу. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Официального заявления еще не было, но, по данным радиостанции, решение Нетаньяху принял после совещания с руководителями парламентских фракций, входящих в кабинет министров. При этом парламентарии до сих пор не могут прийти к единому мнению: министр финансов Бецацель Смотрич не намерен возражать приостановке реформы, в то время как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не согласен с решением Нетаньяху. Тем не менее в парламенте уже утвердили законопроект об изменении состава комитета по назначению судей.

Проведение судебной реформы вызвало волну протестов в Израиле. Биньямин Нетаньяху ранее сместил с поста руководителя оборонного ведомства Йоава Галанта, который выступил против судебной реформы и в течение суток был снят со своей должности. Это серьезно возмутило израильтян, которые также не согласны с реформой, суть которой заключается в увеличении полномочий по контролю судебной системы вплоть до отмены решений Верховного Суда.

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