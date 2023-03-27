Компот из молекул: почему иммуностимулятор привел к смерти 22-летней студентки в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Фото: личный архив Владислава Жемчугова; 5-tv.ru

Девушка принимала лекарства не по назначению врача, поэтому желание оздоровиться обернулось трагедией.

Сегодня, 27 марта, стало известно о кончине 22-летней студентки Анны из Москвы. Причиной гибели мог стать испорченный иммуностимулятор. Как сообщил источник 5-tv.ru, еще 24 марта девушка попала в столичную больницу с отравлением медицинскими препаратами. На следующий день она умерла.

Сама пациентка заявила, что принимала лекарственное средство в целях повысить иммунитет. По ее словам, на протяжении месяца она раз в два-три дня самостоятельно ставила капельницы в домашних условиях. Последний прием был 13 марта перед полетом в Дубай. Когда студентка направлялась в аэропорт, у нее поднялась температура до 41 градуса, она почувствовала спазмы, ощутила озноб и головную боль.

Сообщается, что смерть возникла не из-за самого препарата. Москвичка приготовила его 10 марта, после чего лекарство стояло в доме три дня. За это время внутри капельницы образовалась инфекция, препарат был на основе белка (плаценты человека. — Прим. ред.), который свернулся. Когда 13 марта лекарство попало в организм девушки, то случилась трагедия.

Стоит отметить, что в тот же день в больницу поступил знакомый Анны, основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин, который использовал то же лекарство, что и погибшая студентка. Его организм не принял препарат, поэтому мужчина оказался в реанимации. В отличие от 22-летней москвички, его случай оказался не настолько критичным, он выжил.

Трагическую историю с иммуностимулятором прокомментировал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Владислав Жемчугов. В беседе с 5-tv.ru он еще раз подтвердил, что средство, которое принимала Анна, действительно основано на основе плаценты человека. В том числе это вещество назначают для стимуляции регенерации печени. Оно прошло все необходимые испытания и разрешено к применению. Однако его назначают строго по рецепту.

«Он биологически активный, по составу это, так сказать, „компот“. То есть с неопределенным абсолютно составом. <…> По задумке авторов и, собственно, по опыту применения — это набор различных молекул, которые есть в эмбриональном состоянии и они стимулируют как регенерацию тканей, так и развитие различных клеток», — сообщил Жемчугов.

В том числе эксперт отметил, что еще ни разу не назначал своим пациентом это вещество, потому что на его замену имеются «более управляемые» препараты, которые можно точно дозировать.

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