«Заработала ссадины и синяки»: Ирина Кобзева о своем дебюте в «Странном доме»

Фото: Instagram* / irinakobzevaa

Актриса сыграла роль девушки с психическими отклонениями в фильме Максима Максимова «Странный дом». Она рассказала, какие страхи ей пришлось побороть ради картины.

Фильм Максима Максимова «Странный дом» выйдет в прокат в кинотеатрах России и СНГ в начале апреля. Но уже сейчас создатели картины представили трейлер и постер, пишет издание Страсти.

Главная героиня по сюжету Елена, которую сыграла Ирина Кобзева, попала в автокатастрофу с родителями и чудом осталась жива, но отца с матерью в результате трагедии потеряла. После случившегося у девушки ухудшилось психическое состояние, однако ее супруг Артур счел, что Елене не нужно лечение, поэтому забрал ее из клинки в уединенный дом в лесу. Он был уверен, что на свежем воздухе его жена быстро восстановится. Но каждый раз просыпаясь, женщина обнаруживала, что дом находится на новом месте.

Дебютировавшая Ирина Кобзева рассказала, что главная роль помогла ей разобраться во многих страхах и абсолютно точно стала большим шагом в развитии личности.

Для нее самым сложным на съемочной площадке оказалось не выполнение актерских задач, а исполнение, на первый взгляд, несложных трюков. Кобзева вспоминает, как ей дали задание упасть в воду в специальный бассейн и медленно пойти ко дну. У актрисы начались панические атаки, а после второй попытки она потеряла сознание и ее откачивали несколько часов.

На другой день девушку посадили в машину, не пристегнув ремни, чтобы кадры были более захватывающими и реалистичными.

«На специальных приспособлениях, где была закреплена машина, стали резко крутить авто вокруг своей оси. Я летала из стороны в сторону по всему салону. Вот там я заработала настоящие ссадины и синяки. Но что не сделаешь ради красивых живых кадров», — вспоминает актриса.

К слову, Ирина Кобзева никогда не мечтала о съемках в кино и изначально видела себя только в модельном бизнесе, в котором она уже смогла добиться больших успехов как в России, так и за ее пределами.

Сами создатели «Странного дома» отмечают интерес аудитории к фильму еще до выхода в прокат. Они отмечают, что история получилась оригинальной и увлекательной.

«На прошедшем кинорынке в Берлине наш агент, демонстрировавший фильм иностранным партнерам, получил два предложения о покупке прав на ремейк на азиатские и германоговорящие страны», — поделился режиссер Максим Максимов.

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