Лидера группы «Ногу свело!» не будут штрафовать за дискредитацию ВС РФ

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Знаменитому артисту грозил штраф размером до 50 тысяч рублей.

Певца и композитора Максима Покровского* не оштрафуют за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В пресс-службе Хорошевского суда Москвы сообщили о прекращении рассмотрения административного дела лидера музыкального коллектива «Ногу свело!»

Дело на исполнителя было заведено в середине марта. По словам Покровского, правоохранительные органы обнаружили в одной из композиций группы песню, которая дискредитирует ВС РФ. Музыканту грозил штраф размером от 30 до 50 тысяч рублей.

Арест для Покровского предусмотрен не был. Музыкант на данный момент в России не находится. Сообщается, что дело прекратили из-за окончания срока привлечения к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что на актера Дмитрия Назарова был составлен протокол за дискредитацию армии РФ.

* — признан иностранным агентом на территории России.