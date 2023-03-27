В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции

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Злоумышленники попытались подорвать автомобиль стража правопорядка.

В Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в силовых структурах Донецкой народной республики.

По предварительной информации, начальник полиции остался жив, но пострадал. Источник сообщает, что он получил контузию. Злоумышленники попытались устранить его, подорвав автомобиль.

«У начальника полиции после взрыва легкая контузия», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее агент СБУ совершил покушение на главу совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева. Преступник пытался установить взрывное устройство на дно автомобиля общественного деятеля. Ранее по такой же схеме была ликвидирована журналистка Дарья Дугина.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил уголовное дело после покушения на замначальника УВД в Мелитополе.