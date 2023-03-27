Появились кадры разрушительных торнадо, унесших жизни 26 человек в Миссисипи

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На фоне природного бедствия президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации на юге страны.

Штат Миссисипи в США начинают восстанавливать после разрушительного урагана, который унес жизни 26 человек. Некоторые районы полностью уничтожены, тысячи людей остались без электричества. Порывы ветра достигали более 75 метров в секунду. Появляются новые кадры, где видно, как торнадо практически сметают здания.

Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации на юге страны и распорядился выделить помощь для восстановления городов. В Центре прогнозирования штормов предупреждают, что торнадо снова могут пронестись по пострадавшим Штатам и вызвать еще более серьезные разрушения.