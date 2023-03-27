Плавают обломки и мусор: на юго-восток Турции обрушились новые ливни
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Сильные ливни обрушились на юго-восток Турции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya; 5-tv.ru
Страна еще не успела восстановиться после разрушительных землетрясений, а ее уже несколько раз затопило из-за дождей.
Юго-восток Турции затопило из-за проливных дождей. В результате наводнения пострадали жилые дома, людей пришлось эвакуировать. Движение в регионе парализовано. Дороги размыло, по улицам плавают обломки и мусор. Течение настолько сильное, что уносит даже машины.
Регион еще не успел оправиться от землетрясения, за которым последовало наводнение. И вот теперь ливни обрушились с новой силой. Метеорологи предупреждают, что дожди продолжатся и дальше.