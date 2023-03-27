Воды хлынула в дома: как развивается ситуация с паводками в регионах России

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

Жители некоторых сел Оренбургской области эвакуируются. Океаны и моря образовались в Татарстане. Какая ситуация сложилась в Москве и Подмосковье?

Из-за дождей и аномального тепла в нескольких регионах резко ухудшилась ситуация с паводками. Талая вода хлынула в дома. Под Оренбургом пытаются спешно эвакуироваться жители одного из поселков. Из-за паводка они остались без света и газа. Уехать получается не у всех, по некоторым улицам можно передвигаться только на лодках. А в другом селе целый жилой квартал затопило талыми водами и нечистотами.

В Подмосковье пришлось закрыть несколько мостов, транспорт меняет маршруты. Вода в Москве-реке и Оке стремительно поднимается. В ближайшие дни уровень может вырасти еще на один-два метра.

Специалисты мониторят ситуацию, где требуется, ледовые заторы устраняют.

Прибывает вода и в Татарстане. Одна из деревень теперь больше напоминает Ледовитый океан. Машины, как ледоколы, маневрируют в воде, обходя ледяные глыбы. Еще одно море появилось у местного лицея. Жители подошли к проблеме с юмором — в сети появился шуточный ролик, где девушка в купальнике приглашает всех отдохнуть на курортах Татарстана.