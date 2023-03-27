«Осколки попали в коня»: Садальский вспомнил, как Дупака дважды спасали в бою

Садальский рассказал, что Дупака дважды спасали кони во время войны

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Бывший директор Театра на Таганке был фронтовиком. От смерти его спасали жеребцы Орсик и Кавалер.

Актер театра и кино Станислав Садальский выразил соболезнования близким покойного Николая Дупака. В своем блоге он вспомнил биографию заслуженного артиста РСФСР, известного благодаря ролям в фильмах «Тарас Бульба», «Вечный зов» и «Интервенция», а также руководству над Театром на Таганке.

Между тем Садальский отметил и его воинские звания, ведь он был фронтовиком.

«Ветеран, инвалид войны. Кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени. На фронте — с первых дней. Начинал кавалеристом, был адъютантом командира полка, командиром взвода разведки. В 20 лет уже командовал эскадроном», — написал артист в своем профиле.

Актер поделился историей, когда Дупака ранило в первом же бою в горло, и верный конь Орсик спас его, пронеся 11 километров до полевого госпиталя.

«На Брянском фронте его снова спас конь по кличке Кавалер: под его брюхом разорвался снаряд и все осколки попали в коня, а Николай отделался контузией, правда, тяжелой, с потерей слуха», — добавил Садальский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве на 102-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Дупак. Церемония прощания пройдет в Театре на Таганке в среду, 29 марта. Начало запланировано на 11.00.