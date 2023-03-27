В Благовещенске мужчина убил 10-месячного сына и напал с ножом на жену

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Следователи задержали 32-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Житель Благовещенска зарезал своего десятимесячного сына и напал с ножом на жену. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался в больнице, его мать госпитализирована с ножевыми ранениями, она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего». Задержан 32-летний отец ребенка.

Также отмечается, что на данный момент проводятся осмотр места происшествия и опросы среди свидетелей, назначаются экспертизы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчина помещен в изолятор временного содержания», — отметили в СК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как соседи высказались о семье, в которой мать убила двух сыновей.