«Правительству стоит задуматься»: почему Израиль накрыло волной протестов и что будет дальше

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

Власти решились на шаг, который идет в разрез с общественным мнением, за что Земле обетованной пришло поплатиться спокойствием.

Израиль захлестнула волна протестов. Тысячи жителей выходят на улицы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху сместил с поста главы оборонного ведомства Йоава Галанта. Волнения спровоцировало проведение судебной реформы, с которой не согласны не только простые граждане но и многие представители власти.

Политолог Андрей Кошкин в беседе с 5-tv.ru назвал глубинные причины митингов в стране и объяснил, насколько такой подрыв в обществе может быть полезен западных коллегам.

По словам эксперта, суть судебной реформы заключается в передаче большего количества полномочий по контролю судебной системы вплоть до отмены решений Верховного Суда и назначения судей в Верховный Суд. Конечно же, отметил Кошкин, подобная реформа серьезно затронула мнение израильтян.

«Серьезно покусились на устои страны, и вот сейчас выходя на улицу жители скандируют о том, что это народное восстание, что армия — хрупкая, демократия или бунт», — рассказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что весьма активно люди стали протестовать после увольнения Галанта, который выступил против реформы и был устранен премьер-министром за 24 часа. В одном только Иерусалиме в митингах были задействованы 800-900 тысяч недовольных проводимой Нетаньяху реформой жителей.

«При этом самое интересное, что в этом кабинете министров не все министры разделяют точку зрения на реформы самого премьер-министра. Вот в таких условиях, конечно, президент обратился, прежде всего, к премьер-министру, правительству с требованием приостановить все реформы, стабилизировать ситуацию в стране, а уже затем обратиться к диалогу общества и власти», — добавил Кошкин.

По словам собеседника 5-tv.ru, Нетаньяху опытный политик, однако именно эта судебная реформа оказалась ему «не по зубам». К большому для премьер-минимтра сожалению, он не прочувствовал модель взаимодействия общества и власти для ее проведения.

«Что есть — то есть. Сейчас, конечно, важнее стабилизировать ситуацию в Израиле, а потом уже заниматься другими делами. Наверное, накопилось много проблем и другого характера, люди так просто не стали бы выхолить на улицы, правительству есть, над чем задуматься, и есть чем заниматься по обеспечению, прежде всего, своих жителей», — считает Кошкин.

В заключение политолог добавил, что Израиль — надежный помощник США на ближнем востоке. В свою очередь и сам Израиль понимает, что поддержка Соединенных Штатов помогает им выживать в окружении арабских государств, которые порой бывают настроены «весьма агрессивно». Поэтому, отмечает Кошкин, сейчас взаимодействие Америки и Израиля должно проявляться в связке укрепления взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru писал, что израильский генконсул в Нью-Йорке Асаф Замир решил уйти в отставку, заявив, что проводимая судебная реформа «подрывает» основу демократической системы Израиля.