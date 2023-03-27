«Психика подвижная»: внук Владимира Стеклова опасается за свое здоровье

Фото: Instagram* / danilsteklov

Недавно актер Данил Стеклов сыграл роль Бездомного и настолько сильно вжился в нее, что нашел у себя признаки булгаковского персонажа.

Звезда сериала «Афера» Данил Стеклов настолько вжился в роль булгаковского героя, что стал волноваться о собственном здоровье. Он даже решился на проверку в клинике — и результаты обследования удивили актера, сообщает издание ОК.

Внук известного актера Владимира Стеклова пошел по его стопам и сегодня успешно совмещает работу в театре со съемками в кино. Недавно Данил настолько вжился в образ Ивана Бездомного в фильме «Воланд», что после окончания съемок не смогу вернуться в нормальное состояние. Кстати говоря, в него же актер перевоплощался и в спектакле МХТ «Мастер и Маргарита».

По сюжету произведения, после встречи с Воландом поэт попадает в сумасшедший дом, где знакомится с Мастером. Он продолжает твердить, что с ним все в порядке, но врачи не верят, предполагая, что герой болен шизофренией и алкоголизмом.

Стеклов характеризует Бездомного как странного, эксцентричного и неуравновешенного человека. Более того, по признанию актера, такие же черты он обнаружил и у себя.

«Один раз отправился в Институт нейрохирургии Бурденко, решил провериться. Мне сказали, что с головой у меня все в порядке, правда, психика подвижная, так что с возрастом возможны отклонения. Впрочем, это, наверное, у всех артистов», — рассказал 30-летний актер.

Также Стеклов поделился эмоциями от работы с Константином Богомоловым. Он объяснил, что во время репетиций спектаклей режиссер бывает строг с труппой, однако по отношению к нему никаких вопросов не возникало. Актер даже отметил, что работать с Богомоловым ему интересно.

«Поэтому с удовольствием репетировал и выпускал „Новую оптимистическую“. Все легко прошло, без всякой жести по отношению ко мне», — поделился Данил.

Актер женат на коллеге — Надежде Лумповой. Несмотря на общую профессию, он отказывается играть вместе с родственниками. По его словам, это приводит к ссорам.

«Или, знаете, меня журналисты часто спрашивают: а хотели бы вы сыграть со своими родителями? Да ни в коем случае, никогда!» — признался Стеклов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МХТ имени Чехова представили новое прочтение «Дяди Вани».

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