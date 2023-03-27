Президент Израиля призвал остановить судебную реформу на фоне массовых беспорядков

Иван Обухов 144

Президент Израиля Герцог призвал остановить судебную реформу после обострения протестов

Президент Израиля призвал остановить судебную реформу на фоне массовых беспорядков

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

На фоне захлестнувших страну беспорядков израильский лидер призвал нацию к единству.

Глава Израиля Ицхак Герцог обратился с призывом к правительству страны остановить принятие судебной реформы, спровоцировавшей массовые протесты в стране, передает газета The Jerusalem Post.

«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — обратился израильский президент к членам кабинета министров.

Ранее, 26 марта, по информации прессы, тысячи жителей Израиля прорвали пост полиции у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после того, как тот сместил со своего поста главу оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта.

Перед этим Галлант в своем обращении к нации, транслировавшемуся по телевидению, призвал остановить проведение судебной реформы из соображений безопасности страны.

После этого израильский генконсул в Нью-Йорке Асаф Замир также решил уйти в отставку, заявив, что проводимая судебная реформа «подрывает» основу демократической системы Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотни тысяч жителей Израиля выступили против ограничения полномочий судебной власти в стране.

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