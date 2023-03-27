Российские бойцы уничтожили батальонную группу ВСУ на северском направлении
Марочко: ВС РФ уничтожили подкрепление ВСУ на северском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется.
Бойцы российской армии уничтожили колонну техники и вооружения украинских боевиков, направлявшихся к подконтрольному киевскому режиму Северску в Донбассе.
«Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом, количество уточняется», — рассказал РИА Новости военный специалист, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он добавил, что — по предварительным данным — в результате эффективных действий военнослужащих армии РФ была уничтожена батальонно-тактическая группа.
«Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется», — подытожил Марочко.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении.