Кисида: Токио продолжит участие в проектах на Сахалине с точки зрения энергобезопасности

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Японский премьер-министр заявил, что сохранение долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важно с точки зрения энергобезопасности.

Япония будет и впредь принимать участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они играют важную роль с точки зрения обеспечения энергобезопасности, заявил на заседании верхней палаты японского парламента глава кабинета министров страны Фумио Кисида.

«В дальнейшем <…> будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — заявил высокопоставленный японский чиновник.

В частности, речь идет о проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»: японский кабмин много раз повторял что Токио заинтересован в поставках сжиженного природного газа и нефти с «Сахалина-2».

Ранее российские власти приняли решение перевести проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в юрисдикцию РФ. Японские компании решили сохранить участие в обоих проектах. Официальная Москва одобрила такое решение.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече премьер-министра Японии с главой киевского режима Владимиром Зеленским.