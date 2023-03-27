Японский кабмин заявил о продолжении участия в энергопроектах на Сахалине
Кисида: Токио продолжит участие в проектах на Сахалине с точки зрения энергобезопасности
Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine
Японский премьер-министр заявил, что сохранение долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важно с точки зрения энергобезопасности.
Япония будет и впредь принимать участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они играют важную роль с точки зрения обеспечения энергобезопасности, заявил на заседании верхней палаты японского парламента глава кабинета министров страны Фумио Кисида.
«В дальнейшем <…> будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — заявил высокопоставленный японский чиновник.
В частности, речь идет о проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»: японский кабмин много раз повторял что Токио заинтересован в поставках сжиженного природного газа и нефти с «Сахалина-2».
Ранее российские власти приняли решение перевести проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в юрисдикцию РФ. Японские компании решили сохранить участие в обоих проектах. Официальная Москва одобрила такое решение.
Ранее 5-tv.ru писал о встрече премьер-министра Японии с главой киевского режима Владимиром Зеленским.