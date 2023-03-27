Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 27 марта

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Основные события в стране и мире в дайджесте на 5-tv.ru.

Соседи убитых в Екатеринбурге детей рассказали об их семье. По их словам, семья, в которой произошла трагедия, была благополучной.

Появились подробности стрельбы по авто Наталии Власовой. В результате происшествия могли пострадать дети, которые ходят в школу через дорогу. Знаменитость обратилась в правоохранительные органы.

В Минобороны сообщили о попытке атаки украинского дрона в Тульской области. Беспилотник удалось обезвредить с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы.

Киев потребовал созвать внеочередное собрание Совбеза ООН. Внешнеполитическое ведомство Украины требует от США, Европы и Китая отреагировать на то, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия.

Евросоюз грозит России новыми санкциями. Поводом для возможного ужесточения санкций в отношении России и Белоруссии послужила договоренность Москвы и Минска о размещении на белорусской территории тактического ядерного оружия.

Член Конгресса США предрекла рядовым американцам «небывалые трудности» из-за Украины. Конгрессвумен Грин призвала скорее прекратить противостояние с Россией.

Путин поздравил сотрудников Национальной гвардии с профессиональным праздником. Президент назвал ключевые задачи росгвардейцев и отметил их роль в зоне СВО.

Политолог раскрыл подлинные мотивы участия Китая в разрешении кризиса на Украине. Эксперт рассказал, чего на самом деле хочет добиться Пекин своим участием в разрешении украинского кризиса.

Франция обратилась к России по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии. В Париже считают, что Москва должна изменить свое решение.

Французского политика Филиппо возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Белоруссии. Бывший европарламентарий заявил, что страны ЕС оказались ядерными заложниками США.

Власти предложили открыть для россиян доступ к родословным. Кабмин предложил создать систему удаленного доступа к архивным документам через интернет.

В МИД России допустили запрос о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков». Москва намерена и дальше настаивать на проведении международного расследования теракта на газопроводах. В расследовании должны участвовать и российские представители.

Массовые демонстрации вызвала в Израиле реформа Верховного суда. Сотни тысяч жителей Израиля выступили против ограничения полномочий судебной власти в стране.

Забастовка немецких транспортников парализовала работу аэропорта в Мюнхене. Стачки работников транспортного сектора пройдут по всей Германии.