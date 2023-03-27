В Нижнем Новгороде открыли нелегальную автозаправку под окнами жилых домов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

Нижегородский предприниматель продает бензин в десятках метров от жилых домов.

Жители целого квартала в Нижнем Новгороде неожиданно для себя оказались буквально на пороховой бочке. Под их окнами в гаражном кооперативе открылась нелегальная автозаправка. Топливо по низкой цене всем желающим наливают прямо в боксе.

От клиентов нет отбоя. При этом хранится бензин в таких условиях, что может вспыхнуть в любой момент. Пока съемочная группа «Известий» пыталась разобраться, куда смотрят правоохранители, пострадал служебный автомобиль журналистов. Игорь Капориков продолжит.

Словно кони на водопой у ворот небольшого гаража в одном из кооперативов Нижнего Новгорода выстроились автомобили. Вывеска снаружи гласит — прием авто, а значит ремонт. Но качают здесь не колеса, а бензин. Правда, рассказывать об этом людям со стороны — не спешат.

У заправщика провалы в памяти, клиенты, закрывая бочок бензобака, безмолвны. Горючее заливают до полного. Выгодно, везде 95-й бензин по 52 рубля, а в гараже из шланга — продают за 45.

«По качеству не смущает?» — спросил корреспондент.

«Мне вообще без разницы», — ответил покупатель.

«Хотите мы вам машину заправим? Тоже будете нашим другом», — спросил продавец.

«Как-то страшно», — ответил корреспондент.

Страшно не только нашей съемочной группе, но и соседям подпольной заправочной станции. На условиях анонимности нам удалось пообщаться с одним из них.

«Мало того, что жилой дом находится в приделах 20 метров. Это первое. Второе — в гаражах у людей отопление у всех печное. Открытый огонь присутствует. Все живем как на пороховой бочке», — рассказал местный житель.

Но про требования пожарной безопасности на этой импровизированной станции похоже не слышали. В маленькой каморке на случай ЧП — только два огнетушителя. Рабочие или нет — заправщик не в курсе.

«Я говорю, меня попросили здесь посидеть», — заявил продавец бензина.

«Что попросили?» — спросил корреспондент.

«Посидеть!» — ответил продавец.

«Вы сегодня весь день с 8:42 активно заправляете автомобили», — сказал корреспондент.

«Ну это друзья приезжали», — ответил продавец.

Судя по группе заправки в социальных сетях, мужчина очень дружелюбный. Каждого нового клиента — не упускает. Озвучивает время и цены, приглашает заправиться. Бензином — на Лесную улицу, дизелем — на второй адрес.

Горючее три раза в неделю к гаражам подвозит вот этот бензовоз. Даже не открывая ворот - через дверь топливо сливают, по словам очевидцев, в обычные пластиковые баки.

«У них в обычном гараже находится семь кубовых бочек. Это семь тонн топлива, 95-го бензина», — рассказал местный житель.

Только дело в том, что хранить бензин в таких объемах в неподготовленном помещении и тем более в пластике — запрещено. Эксперты уверены, что этим бизнесмены подвергают опасности окружающих.

«Эти кубы, они не обеспечивают герметичность. Вопрос в не проливах, а в испаряемости. Формировании воздушно-бензиновой смеси, которая как раз самая взрывоопасная. Чем выше будет температура на улице, тем больше будет вероятность, что пары бензина будут испаряться», — рассказал Дмитрий Гусев, вице-президент независимого топливного союза.

Достаточно одной искры — и беды не миновать. Воздушная смесь взорвется. Это понимают эксперты, но не принимает хозяин подпольной заправки. Олег Володин уверен, на его станции — все в порядке. Говорит, все проверки прошел.

«Документы на все это имеются. На бензин. На продажу. На приобретение. На торговлю. На что хотите. Все у меня есть», — рассказал индивидуальный предприниматель Олег Володин.

Откуда коммерсант берет бензин по таким низким ценам — секрет. Документы только в электронном виде, бумаги забыл дома.

«Мы можем заглянуть в ту тайную комнату, откуда шланг?» — спросил корреспондент.

«Нет. Там девочки сидят. Они наливают бензин в канистры. Они голые, их нужно одевать», — ответил Олег Володин.

Пока наша съемочная группа выслушивала безумные фантазии предпринимателя, колеса автомобиля журналистов безжалостно прокололи. Володин же продолжил концерт, как будто не понял, что произошло и чья это месть. В ситуации не разобрались и прибывшие полицейские. Подпольная заправка в гаражах для них якобы стала открытием. Хотя люди обращались за помощью и в МВД, и в администрацию, и в МЧС, но поток желающих заправиться дешевым бензином — не прекращается до сих пор.