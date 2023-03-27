«Это понять может только мать»: реальные истории женщин, у которых украли ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im; 5-tv.ru

В России становятся все более распространенными похищения собственных детей одним из родителей.

Столичные оперативники разыскивают мужчину, который среди бела дня украл собственную дочь. Гражданской супруге и матери девочки он заявил, что та была всего лишь суррогатной матерью для малыша. Сам же похититель оказался ранее судим и вообще все это время жил на две семьи. Есть ли шансы у женщины вновь увидеть своего ребенка, выясняла Екатерина Лихоманова.

На записях камер наблюдения — мужчина. В спешке достает ребенка из коляски, как игрушку, и пересаживает на переднее сиденье кроссовера. Быстро садится в машину и уезжает. Это Владимир Зырянов — бывший гражданский муж Светланы и отец их общего ребенка, дочки Евы.

«Первые месяцы я не могла вообще ни есть, ни спать… И вообще ни о чем не думать! Ездила в этот Воронеж, ходила по улицам. Это понять может только мать… Эти чувства!» — рассказала Светлана Краселюк, мама Евы.

Четыре месяца тяжелой разлуки. Почти полгода Светлана не видела свою двухлетнюю дочь.

«Платьишко, которое мы на два года хотели надеть… На день рождения…», — плачет мать.

Три года Светлана жила в гражданском браке с Владимиром Зыряновым. Уехала за ним из Москвы в Казахстан. Сначала оба мечтали о счастливой крепкой семье. Оба хотели ребенка. Светлана забеременела в 48 лет с помощью ЭКО. Эту процедуру ей пришлось пройти тридцать раз, чтобы на свет появилась Ева. Правда долгожданный ребенок стал причиной почему-то разлада в семье.

И Светлана одна с дочкой переехала в Россию. Позже выяснилось — любимый человек все это время жил на две семьи. Была ли беременность Светланы его злым планом — это лишь пока догадки мамы девочки. Но кража — без сомнений — была спланирована.

За несколько часов до похищения — специально припарковал машину рядом с магазином. И когда мама девочки — оставила их вдвоем — отошла за продуктами буквально на несколько минут — он сбежал вместе с дочкой. Быстро и без свидетелей.

Ребенка увез в неизвестном направлении. Светлана сразу же написала заявление в полицию о пропаже. Оперативники вышли на нынешнюю спутницу Зырянова, и она рассказала свою версию событий.

«Оказывается, они меня наняли из Сибири из города Иркутска, как суррогатную мать. Для того, чтобы я родила им ребенка и что у них есть договор даже о суррогатном материнстве. И они заплатили мне большую сумму денег!», — рассказала Светлана Краселюк, мама Евы.

Такую версию Светлана считает абсурдной. Даже по возрасту она не годится в суррогатные матери. Что об этом думает отец девочки — пока узнать невозможно. Он скрывается вместе с ребенком. Зато с нами на связь вышла его адвокат.

«Он не выкрал. Что значит выкрал?! Какие камеры? Покажите мне, я не видела», — рассказала адвокат Инна Духовская.

«Вы занимаетесь этим делом, и вы не видели?», — спросил журналист.

«У меня нет таких данных», — ответила юрист.

«Его бывшая супруга заявила, что Светлана является суррогатной мамой», — сказал корреспондент.

«Да, она является суррогатной матерью», — сказала Духовская.

Правда, коллеги адвоката Зырянова — хотели бы внести свои правки. Как минимум, стать суррогатной мамой — может женщина до 35 лет.

«Если при зачатии были использованы яйцеклетки Светланы, то она не суррогатная, биологическая мать. Плюс, там есть свидетельство о рождении, в котором должны быть прописаны родители. При заключении договора на суррогатное материнство там четко стоит пункт о том, что она обязана дать разрешение на регистрацию ребенка за другими родителями», — пояснил адвокат Али Алиев.

Семейный киднеппинг — иностранная фраза, которая превратилась в обыденность для матерей из России. Похищение ребенка одним из родителей. Как показывает практика, отцы чаще воруют детей. Уголовные дела возбуждают крайне редко. Ведь по закону — похищение своего же ребенка — не попадает под статью.

В данном случае вероятна лишь административная ответственность. Например, за неисполнение решения суда. Арина Перчик — модель, участница популярных телепроектов. Почти пять лет пытается вернуть дочку Полину. Будучи беременной — ушла от влиятельного возлюбленного. Видимо, тот не смог смириться. Забрал малышку, когда ей было всего полгода. Даже связи, известность, деньги и армия поклонников Арины — помочь не могут.

«Изначально не нужно было быть такой наивной. Вписывать ребенка в графе отец — отца. Нужно было просто поставить прочерк. А так — все! Он отец», — рассказала Арина Перчик, мама Полины.

Арина верит, когда дочь подрастет, сама попытается найти маму. Но все равно продолжает отстаивать свои интересы в суде. Светлана — ждать не готова. Боится за Еву. Как нам стало известно, Зырянов отбывал наказание за изнасилование. Какое воспитание он может дать девочке — непонятно.

Мы нашли родственников его второй возлюбленной — в надежде, что хотя бы они — подскажут, что с ребенком. Но наткнулись на грубость.

«Двери закройте с обратной стороны! Забирайте аппаратуру или я сейчас выброшу сам», — ответили журналистам.

Некоторые женщины, кто до сих пор так и не смог вернуть украденных детей, начали помогать другим. Веста Спиваковская — после войны с бывшим мужем за ребенка, уехала в США. Дочь она не видела больше десяти лет. Сейчас пишет книги, делится своим пережитым опытом.

«Для того, чтобы стать родителями, надо вводить лицензию, как на водительские права. Необходимо проходить подобную комиссию, которая состояла бы из очень квалифицированных специалистов», — сказала Веста Спиваковская, эксперт по проблеме отчуждения родителя.

В частности, психологов. Которые смогли бы дать оценку поведению. Ведь, порой, в семье все беды — из-за того, что не смогли договориться. Взрослые — начинают вести себя, как дети. Манипулируют. Только пережить им будет это куда проще, чем ребенку, который ничего еще не понимает во взрослых играх.