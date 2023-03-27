Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении
7
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Поразить позиции украинских боевиков удалось с помощью артиллерии и беспилотников.
Интенсивные бои ведутся сейчас на Северском направлении. Один из укрепрайонов ВСУ наши военные уничтожили в районе реки Северский Донец.
На помощь артиллеристам пришли расчеты беспилотников. Именно камеры на дронах позволили засечь на льду реки следы пехоты противника, а потом и замаскированные траншеи на берегу.
А чуть раньше на том же — северском направлении — российские военные уничтожили самоходную установку «Краб» польского производства.
Она проиграла артиллерийскую дуэль нашей системе залпового огня «Град».
Видео новости Спецоперация ВСУ Военные Беспилотник Война Война в ДНР Война в Донбассе Война на Украине Россия Украина