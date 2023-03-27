Киркоров подколол Тимати во время телешоу: «За певца не считал»

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Более десяти лет назад между артистами разгорелся грандиозный скандал. Урегулировать конфликт удалось лишь через несколько лет. Зачем поп-король вновь провоцирует коллегу?

Певец Филипп Киркоров подшутил над рэпером Тимати во время телешоу на одном из федеральных каналов. При этом поп-король не был уверен, к Тимати ли он обращался или к другому человеку.

По задумке создателей шоу, члены жюри оценивают вокал участника, выступающего в костюме сказочного персонажа. Их задача — догадаться, кто скрывается за маской. В последнем выпуске жаркие споры возникли по поводу артиста в образе Ворона. Киркоров был убежден, что под маской скрывается Тимати.

«Никогда не думал, что он может прийти сюда. Но, видать, жизнь заставила, и пришел Тимати. Очень здорово скрываешь свою сущность, но я-то ее знаю, так что „давай, до свидания“ я тебе нескоро скажу», — заявил артист.

Ворон не сдавался. Он не признавался, кто он. Тогда Киркоров продолжил дискуссию и попытки рассекретить участника.

«Почему ты скрывал столько времени, что ты умеешь петь? Вот эта твоя рэповая история — благодаря ей ты стал большой звездой. Я его никогда за певца не считал, а это потрясающий вокалист», — сказал поп-король.

После этого выяснилось, что за маской Ворона скрывался не Тимати. Исполнителем оказался юный Ваня Дмитриенко.

Тимати пока высказывания Киркорова никак не комментировал. Но стоит отметить, что между ними уже разгорался конфликт. Было это более десяти лет назад. Рэпера возмутило, что заветные статуэтки на одной из премий ушли тем, кто, по его мнению, их не заслуживал. Киркоров же воспринял негодование исполнителя на свой счет, ведь тогда унес сразу несколько наград. Тимати не стал ждать ответа от короля российской эстрады и выпустил клип, в котором нелестно отозвался о коллеге. Отношения наладить удалось лишь через несколько лет.

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