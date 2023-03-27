Французского политика Филиппо возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Белоруссии

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Бывший европарламентарий заявил, что страны ЕС оказались ядерными заложниками США.

Французский политик Флориана Филиппо был возмущен заявлением киевского режима о ядерном оружии в Беларуси. Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Москва якобы взяла Минск в ядерные заложники буквально привели в ярость бывшего европарламентария.

«Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены сто американских ядерных боеголовок, взяты в ядерные заложники США, не так ли?!» — возмутился французский политик.

25 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Президент РФ подчеркнул, что Москва не передает Минску свое ядерное оружие. Она только передает его на хранение, что не нарушает международных обязательств. США делают то же самое в Европе десятилетиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция обратилась к России по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии.