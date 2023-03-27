Не рыжий! Григорьев-Аполлонов показал повзрослевшего младшего сына

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Наследнику артиста исполнилось 15 лет. Он трогательно обратился к сыну и признался в любви.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов показал публике, как повзрослел его младший сын Артемий. Юноше несколько дней назад исполнилось 15 лет. Наследник еще больше стал похож на звездного папу.

«Артемий, сынок! Твоя 15-летняя жизнь уже наполнена яркими впечатлениями, но я уверен — лучшее еще впереди. Желаю тебе всегда оставаться таким же талантливым и добрым, каким ты есть сейчас. Люблю тебя», — написал в социальной сети артист.

Младший сын Григорьева-Аполлонова растет настоящим красавцем. Instagram* / apollonov_ag

Поклонники отметили, что юноша взглядом — копия папы. Но цветом волос, что является отличительной чертой Григорьева-Аполлонова, пошел не в него. При этом многие отметили, что юноша растет грозой девушек.

К слову, Артемий появился в браке Григорьева-Аполлонова с Мариной Банковой. Вместе с ней он был около 17 лет, 11 из которых — в официальном браке. Помимо Артемия, у артиста подрастает сын Иван. В прошлом году он поступил в МГИМО на Международный факультет. Как рассказывал певец, наследник поступил без помощи родных. Его обучение знаменитости обходится в 600 тысяч рублей в год.

Как сообщает 7Дней.ru, развод супругов произошел по инициативе Банковой. Она стала реже видеть мужа, общаться. Со временем предложила певцу развестись. Поначалу Григорьев-Аполлонов не воспринял предложение всерьез, думая, жена передумает. Развод все же состоялся три года назад.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит старший сын актрисы Глафиры Тархановой.

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