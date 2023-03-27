Путин рассказал о бесстрашии и стойкости росгвардейцев в ходе спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент назвал ключевые задачи росгвардейцев и отметил их роль в зоне СВО.

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Национальной гвардии с профессиональным праздником. Он отмечается ежегодно 27 марта.

В числе ключевых задач Росгвардии глава государства назвал борьбу с террористами, экстремистами и преступными группировками; охрану объектов, имеющих стратегическое значение; контроль за оборотом оружия; а также защиту граждан во время массовых мероприятий.

«Все это — сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности <…> Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу. За вашу верность долгу и присяге. За приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад», — сказал Владимир Путин.

Особые слова благодарности президент адресовал ветеранам внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа и СОБРа, а также других служб, ставших основой современной Росгвардии. Отметил российский лидер и роль росгвардейцев в зоне специальной военной операции на Украине.

«Герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие. Хочу пожелать вам всем: военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, вашим родным и близким здоровья и успехов. С праздником», — подытожил Владимир Путин.

Днем основания Росгвардии считается 5 апреля 2016 года. Ее численность оценивается в 340 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР.